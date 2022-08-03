TEMSA, Türkiye’de ürettiği Fuso Canter’in yenilenen modellerini tanıttı.

TEMSA, Türkiye’de ürettiği Fuso Canter’in yenilenen modellerini tanıttı.

Son dönemde yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği önemli büyüme hamleleriyle dikkat çeken TEMSA, Türkiye’de ürettiği Fuso Canter’in yenilenen modellerini tanıttı. Farklı ön tasarımı, yüksek taşıma kapasitesi ile dikkat çeken Fuso Canter, kamu, inşaat, lojistik, gıda gibi Türkiye ekonomisinin bel kemiği olan farklı sektörlerde hizmet veriyor.

Kamyon ve kamyonette 8 farklı model

Pandemi dönemini de kapsayan 2019 ve 2020 yıllarında yaklaşık yüzde 40’lık bir daralma yaşayan fakat normalleşme adımlarıyla birlikte yeniden yükselişe geçen hafif kamyon pazarının önde gelen oyuncularından biri olan Fuso Canter’in kamyon ve kamyonet segmentlerinde toplam 8 farklı modeli bulunuyor. Aracın yapısı ve düşük araç ağırlığı sayesinde yüksek taşıma kapasitesi ve ulaşılan yakıt tasarrufu ile araç sahiplerine önemli bir maliyet avantajı sağladığı dikkat çekiyor. LED teknolojisi kullanılan gündüz farları ve sis farları ile dikkat çeken araç, kısa hava emiş menfezi ve yeni sinyal tasarımı ile estetik ve akıcı görünümüyle öne çıkıyor. Araç, opsiyonel olarak sunulan dokunmatik ekran, geri görüş kamerası ve Apple Carplay donanımları ile kabin içerisine binek araç teknolojilerini taşıyor. Araç, konsolda yer alan vites kolu ile kabin içinde ferahlık ve geçiş kolaylığı sağlıyor.

“Büyüme hikayemizde yeni bir sayfa açıyoruz"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TEMSA CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu, “Şirket olarak son 2 yıldır çok önemli bir dönüşüm sürecinin içerisindeyiz. Bu süreçte, ortaklarımız Sabancı Holding ve Skoda Transportation’ın desteğiyle bir yandan küresel büyüme stratejimizi güçlendirirken bir yandan da otobüslerimiz, midibüslerimiz ve Fuso Canter’imiz ile ülkemizin ekonomik büyümesine de eşlik ediyoruz. 2021 yılında ortaya koyduğumuz yüzde 122’lik büyüme performansı, şirketin bu dönemki yol haritasının aslında ne kadar doğru olduğunu; araçlarımızın yurt içinde ve yurt dışında müşteriler tarafından ne kadar sahiplenildiğini hepimize gösteriyor. Yenilenen Fuso Canter ile birlikte, bu büyüme hikayemizde yeni bir sayfa daha açıyoruz. Ticari araç pazarında, geçmiş dönemlerdeki başarımızı, yenilenen Fuso Canter modellerimizle bir kez daha göstereceğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Pazar bu yıl yüzde 20’ye yakın büyüyecek"

Aracın; kamu, inşaat, lojistik, gıda gibi Türkiye ekonomisinin bel kemiği olan farklı sektörlerde hizmet verdiğini sözlerine ekleyen Doğancıoğlu pazarla ilgili de şu bilgileri verdi: “Geçtiğimiz yıl toplam 3 bin 765 adet olarak gerçekleşen 3,5 ton-10 ton hafif kamyon pazarının yıl sonu itibarıyla 4 bin 400 adet civarında gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu da pazarın yüzde 20’ye yaklaşan bir büyüme performansı sergileyeceği anlamına geliyor. Fuso Canter olarak baktığımızda ise, 2020 yılında yüzde 9,6 olan pazar payımız bugün itibarıyla yüzde 16’nın üzerine çıkmış durumda. Diğer bir deyişle, pazar payımızı son 2 yılda yüzde 66 oranında artırdık. Ama bunu yeterli görmüyoruz. Yenilenen modellerimizle, ilk etapta hedefimiz pazar payımızı yüzde 20-25 bandına yükseltmek ve ardından da 2018 yılındaki yüzde 30’lara dayanan paya yeniden ulaşmak” diye konuştu.

"İhracat adetlerimizin artacağını düşünüyorum"

Doğancıoğlu, "Fuso Canter Türkiye’de 30 yıldır üretiliyor. 90 binin üzerinde araç Türkiye’de üretildi. Aracın, yakıt tüketimi, taşıma kapasitesi ve kullanım konforu ön plana çıkıyor. Ticari aracın doğası gereği binek araçtan daha konforlu olması gerekiyor. Kullanıcı neredeyse bir gününü orada geçiriyor. Yenilenen aracımız daha çevreci bir motora sahip. İhracat adetlerimizin artacağını düşünüyorum. Özellikle Türki Cumhuriyetlere ihracatımız artacak" dedi.

"Artık önemli olan sahip olma maliyeti"

Araçlarla ilgili detaylı bilgiler paylaşan TEMSA Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Koralp ise şunları söyledi: “3,5 tondan 8,5 tona kadar uzanan yelpazede 7 farklı modeli bulunan araç, özellikle yüksek taşıma kapasitesi ve düşük araç ağırlığı ile rakiplerine göre araç sahiplerine ciddi bir maliyet avantajı sağlıyor. Günümüzün ekonomik konjonktüründe, sahip olma maliyeti ilk yatırım maliyetinden çok daha önemli bir konuma gelmiş durumda. Biz de yenilenen aracımızda bu maliyet unsuruna çok önem veriyoruz. Taşıma kapasitesi üzerinde durmamızın temel sebeplerinden biri şu; yüzde 5’lik bir taşıma kapasitesi farkı, ortalama 20 seferde, fazladan bir araç anlamına geliyor. Bu hem zaman hem de maliyet tarafında araç sahipleri için çok önemli bir tasarruf imkanı oluşturuyor. Bunların yanında, araçların optimum dönüş yarıçapının getirdiği yüksek manevra kabiliyeti ve sürücü kabini ergonomisi de özellikle araç kullanıcıları için çok önemli birer avantaj. Tüm bu özellikleriyle, Fuso Canter araçlarımızın pazara çok yeni bir hava getireceğine inanıyoruz.”