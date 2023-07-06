Gaziantep Futbol Kulübü’nün orta saha futbolcusu Furkan Soyalp, tamamlanan ilk etap kamp çalışmalarının ardından yaptığı açıklamada, "Gaziantep FK ile yaraları sararak lige konsantre olmamız lazım. Ben de bu sezon takıma maksimum skor katkısı vermek istiyorum" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig 2023-2024 sezonu hazırlıklarının ilk etabını tesislerinde yaptığı son antrenmanla tamamladı. Sabah idmanı ile tamamlanan ilk etap kamp çalışmalarının ardından Gaziantep Futbol Kulübü’nün 28 yaşındaki futbolcusu Furkan Soyalp açıklamalarda bulundu.

"Adana Demirspor’a ve Murat Sancak başkana teşekkür ediyorum"

Yaşanan deprem felaketi nedeniyle zor bir süreç geçirdiklerini belirten ve bu süreçte kiralık olarak formasını terlettiği Adana Demirspor’a teşekkür eden Furkan Soyalp, "Deprem nedeniyle çok zorlu bir süreç atlattık. Öncelikle tüm Türkiye’ye ve Gaziantep’e geçmiş olsun. Bu süreçte Gaziantep FK’nın ligden çekilmesiyle ben de Adana Demirspor’a kiralık olarak gittim. Murat Sancak başkan çok değerli bir başkan ve Adana Demirspor da çok değerli bir kulüp. Buradan Murat Sancak’a teşekkür ediyorum" dedi.

"Gaziantep FK ile yaraları sararak lige konsantre olmamız lazım"

Yeni sezon hazırlıkları ile ilgili de konuşan Soyalp, "Yeni sezonun başlaması ile kulübüm Gaziantep FK’ya geri döndüm. Şimdi yaralarımızı sararak eksiklerimizi giderip lige konsantre olmamız lazım. Artık dün dünde kaldı. Bizim bundan sonrası için çalışmamız gerekiyor. Bir haftadır çalışmalara başlamıştık, her şey güzel gidiyor. Umarım lige de iyi bir başlangıç yaparak, özgüvenli bir başlangıç yaparak ilerleriz. Çünkü bizim için en önemli şey şu an özgüven" ifadelerini kullandı.

"Bu sezon takıma maksimum skor katkısı vermek istiyorum"

Yeni sezona yönelik hedeflerini de açıklayan 28 yaşındaki futbolcu, en büyük amacının takıma skor katkısı vermek olduğunu belirterek, "Bu kulübe ne kadar büyük katkı verebilirsem bu benim için başarıdır. Çünkü burada bize güvenen bir şehir, bir camia var. O yüzden üzerimizdeki sorumlulukları yerine getirmemiz gerekiyor. Bu özellikle uzun süredir takımda olan oyuncular için geçerli. Ben de bunlardan biriyim. Benim için hedef bu yıl Gaziantep FK için verebileceğim maksimum skor katkısını verebilmektir" diye konuştu.