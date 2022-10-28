Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Ekim Ayı Kültür takvimi çerçevesinde AKM’de ‘Furabilur’ isimli oyunu oynayan Tiyatro Bozok ekibi izleyicileri büyüledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Ekim Ayı Kültür takvimi çerçevesinde AKM’de ‘Furabilur’ isimli oyunu oynayan Tiyatro Bozok ekibi izleyicileri büyüledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Ekim Ayı Kültür Etkinlikleri harika bir oyunla son buldu. Yetenekli oyuncular Filiz Bozok, Gökhan Soykök, Emre Can Koç ve Emre Durmaz’ın kadrosunu oluşturduğu Tiyatro Bozok Sakarya’da ağırlandı. AKM’de ayın son etkinliğinde ‘Furabilur’ isimli oyun sahnelendi.

Tiyatro salonu oyun sırasında tıklım tıklım doldu. Yüzlerce sanatsever, bazı bölümlerde oyuna dahil oldu. Oyuncular salonu dolaştıkları bölümlerde izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı. Köyden, şehre göçü konu alan ‘Furabilur’ ile sanatseverler unutamayacakları bir hatırayı geride bıraktı.

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamada, “Sakarya’mızda kültürle, sanatla hep bir aradayız. Etkinliklerimizde her yeni gün Türkiye’nin değerlerini ağırlamaya, sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Harika bir Kasım ayı takvimi için hazırlığımızı tamamladık. Tüm vatandaşlarımızı birbirinden güzel etkinliklerimizde buluşmaya davet ediyoruz” denildi.