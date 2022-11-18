Hatay’ın Payas ilçesinde fuhuş yaptırmak, aracılık ve yer temin etmekten 64 yıl hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı.

Hatay’ın Payas ilçesinde fuhuş yaptırmak, aracılık ve yer temin etmekten 64 yıl hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak veya aracılık etmek ve yer temin etmek suçundan 64 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan G.K. adlı kadın, Payas ilçesi Karacami Mahallesi’nde bulunan ikamette gözaltına alındı.

Ayrıca, kasten öldürme suçundan 3 ayrı dosyadan 75 yıl hapis cezası ile aranan H.T. Antakya Akasya Mahallesi’nde, göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan 2 ayrı dosyadan 18 yıl 8 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan M.T. ise Antakya Aksaray Mahallesi’nde yakalandı.

Çeşitli suçlardan aranan 9 kişi de yapılan çalışmayla yakalandı. Gözaltına alınan toplam 11 şahıs adliyeye sevk edildi.