Isparta’da gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda çok sayıda iş yeri mühürlenerek, bin 305 şok uygulama sonucu arama kaydı bulunan 13 şahıs yakalandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar neticesinde; Isparta’da faaliyet gösteren 11’i dernek, 8’i masaj salonu ve 14’ ü tekel bayii olmak üzere toplam 198 işyeri denetlenerek 19 işyerine mevzuata aykırı faaliyet göstermekten işlem yapıldı. Kumar oynadığı tespit edilen 2 şahsa 8 bin 110 TL idari para cezası uygulanarak, kumar oynanan dernek mühürlendi. Fuhuş yaptığı tespit edilen 9 şahsa 74 bin 529 TL idari para cezası uygulanarak, fuhuş yapılan 4 adres mühürlendi. Ayrıca ekipler tarafından gerçekleştirilen bin 35 şok uygulamada 12 bin 243 şahıs sorgulanarak, değişik suçlardan aranma kaydı bulunan 13 şahıs yakalanarak adli birimlere sevk edildi.