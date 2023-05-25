Muğla’nın Marmaris ilçesinde 5’i Türk, 3’ü yabancı uyruklu 8 kadını fuhuş yapmaya teşvik, zorlama ve insan ticareti suçlamalarından gözaltına alınan iki kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandılar.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen projeli dosya çerçevesinde Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri insan ticareti yapmak ve fuhuşa teşvik aracılık veya zorlama iddiası ile yaklaşık 4 ay boyunca A.Ç (53) ve B.U (44) isimli 2 şüpheli şahsı fiziki ve teknik takibe aldı.

Elde edilen deliller neticesinde Marmaris merkezli şüpheli şahısların yakalanması için kaldıkları ikametlerde, bulundukları otel ve konaklama yerlerinde eş zamanlı 3 adrese 8 ekip ve 32 personelin katılımıyla operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalandı üçü yabancı uyruklu 8 mağdur kadın kurtarıldı.

Yakalanan A.Ç ve B.U. isimli 2 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiler.