Fırat Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen personel arası masa tenisi turnuvası yapılan final müsabakalarıyla sona erdi.

Fırat Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen personel arası masa tenisi turnuvası yapılan final müsabakalarıyla sona erdi.

Final müsabakalarına Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Soner Özgen, akademisyenler ve idari personel katıldı. Final grubu karşılaşmalarında dereceye giren akademik ve idari personele Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Soner Özgen ile Sağlık Kütür ve Spor Dairesi Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ümit Ferit Aldım tarafından hediyeleri takdim edildi.