Fırat Üniversitesi (FÜ) personel ve öğrencilerine yönelik olarak ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ programı düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı’nın koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca başlatılan ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ Projesi kapsamında, FÜ personel ve öğrencilere yönelik olarak program düzenledi. Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen programa, Vali Numan Hatipoğlu, FÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mahmut Doğru, Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Kaya Gürgöze, Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Jandarma Alay Komutanı Albay Alpaslan Doğan, akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.

Uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılıklarından bahseden Vali Numan Hatipoğlu, bir çocuğu en iyi annesinin tanıdığını söyledi. Uyuşturucu ile mücadele ki en büyük gücün anneler olduğunun altını çizen Vali Hatipoğlu, bağımlılığa karşı herkesin duyarlı olması gerektiğinin kaydetti.

Programın sonunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince proje hakkında ve uyuşturucu ile mücadelede yürütülen çalışmalara yönelik sunumlar gerçekleştirildi.