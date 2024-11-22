Fırat Üniversitesi (FÜ) Diş Hekimliği Fakültesi’nde beyaz önlük giyme töreni düzenlendi.

FÜ Diş Hekimliği Fakültesi tarafından 18-24 Kasım Diş Hekimleri Günü ve Ağız Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla birinci sınıf öğrencilerine beyaz önlük giydirme töreni düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen beyaz önlük giyme törenine, FÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kaygusuz, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuba Talo Yıldırım, Elazığ Diş Hekimleri Odası Başkanı Fethi Ahmet Esmez ile fakültede görevli akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuba Yıldırım, 18-24 Kasım tarihleri arasında Diş Hekimliği Günü ve Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası olarak kutlandığını belirterek, önlüklerini giyecek olan öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Program, Diş Hekimliği Fakültesi 1. sınıf öğrencilerine önlüklerinin giydirilmesi ile son buldu.