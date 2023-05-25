Fırat Üniversitesi’nde (FÜ), COST Aksiyonlarında yer alarak proje hazırlayan ve başarı sağlayan akademisyenler ödüllendirildi.

FÜ Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından COST Aksiyonlarında yer alarak proje hazırlayan ve başarı sağlayan akademik personele yönelik ödül töreni düzenlendi. Mühendislik Fakültesi Mavi Salonda düzenlenen ödül törenine, FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz ile ödül alan öğretim üyeleri katıldı.

Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, “COST aksiyonlarına kabul alan akademisyenleri kutluyorum. Uluslararasılaşma Araştırma Üniversitesi parametrelerine önemli oranda etki ediyor. COST aksiyonlarına daha fazla akademisyenlerin dahil olması yönünde çalışmalar arttırılacak. Bir yıllık çalışmanın sonuçlarını almaktan mutluluk duyuyoruz. Çok az sayıda olan COST aksiyonlarında yer alma sayısı 35 akademisyene ve 72 kabule ulaştı. Bu sürece katkı sunan Dış İlişkiler Koordinatörlüğünü tebrik ediyorum. Yıl içerisinde en az 50 akademisyene ve 100 kabul sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. Ayrıca TÜBİTAK 2519 programına başvuru yapılması için akademisyenlerimizin yanında olacağız” dedi.

Konuşmaların ardından COST Aksiyonlarında yer alarak proje hazırlayan ve başarı sağlayan akademisyenlere Rektör Göktaş tarafından teşekkür belgeleri verildi.