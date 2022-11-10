Elazığ’da Fırat Üniversitesi (FÜ) tarafından ‘84. Ölüm Yıl Dönümünde Atatürk’ konulu konferans düzenlendi.

Elazığ’da Fırat Üniversitesi (FÜ) tarafından ‘84. Ölüm Yıl Dönümünde Atatürk’ konulu konferans düzenlendi.

FÜ Rektörlüğü tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84. yıldönümü nedeniyle ‘84. Ölüm Yıl Dönümünde

Atatürk’ konulu konferans düzenlendi. Prof. Dr. Bahaeddin Ögel Konferans Salonunda Saat 09.05’te saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan konferansa, Rektör Yardımcıları fakülte dekanları, öğretim üyeleri, bölüm başkanları ve öğrenciler katıldı. Konferans öncesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencileri tarafından Atatürk’ü anlatan şiirler okundu. Konferansa konuşmacı olarak katılan İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Rahmi Doğanay, Mustafa Kemal Atatürk’ün, siyasi, kültürel, ekonomik, toplumsal ve hukuksal alanda yapmış olduğu inkılaplarla sadece Türk tarihinde değil, dünya tarihinde de iz bırakmış ender liderlerden biri olduğunu belirtti.

Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bilal Üstündağ, “Bugünler Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını anlamak için bir vesiledir. Fakat bizler içinde hiçbir zaman geçmişi unutmadan hafızalarımızı tazeleyerek muasır medeniyetler seviyesine çıkıp ülkemizi ilelebet payidar kılmak için üstümüze düşen sorumluluğu hatırlamaktır” dedi.