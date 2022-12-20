Boğazlıyan Fuat Oktay ve Bozok Organize Sanayi Bölgesi’nde ilkbahar mevsimiyle fabrika temellerinin atılacağını belirten Yozgat Valisi Ziya Polat, arsa tahsislerinin de sürdüğünü söyledi.

Boğazlıyan Fuat Oktay ve Bozok Organize Sanayi Bölgesi’nde ilkbahar mevsimiyle fabrika temellerinin atılacağını belirten Yozgat Valisi Ziya Polat, arsa tahsislerinin de sürdüğünü söyledi.

Kentin ilk Organize Sanayi Bölgesi Yozgat OSB’de fabrikaların çalıştığını ve 3 bin 500 istihdam sağlandığını söyleyen Vali Polat, kentte yeni kurulan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Bozok Organize Sanayi Bölgesi’nde de arsa tahsislerinin sürdüğünü ifade etti.

Hem Boğazlıyan Fuat Oktay OSB’de hem de Bozok OSB’de ilkbahar mevsimiyle fabrika temellerinin atılacağını bildiren Vali Polat, “Fuat Oktay OSB’de arsa tahsisi yüzde doksanın üzerine çıktık. Bozok OSB’de de şu ana kadar 29 başvuru aldık, 5 arsa tahsisi yaptık. Biz başvuruları inceliyoruz. Başvuran insanları yerinde ziyaret ediyoruz. Yatırım miktarı, istihdam sayısı ve Yozgat’a katacağı değerlere göre ince eleyip sık dokuyoruz. Dün ve bugün iki iş insanımız geldi. OSB’de incilerimizi yaptık. Yerinde arsa yerlerimize bakıp uygun olan arsaların tahsisini yapıyoruz.” dedi.

Yozgat’ın konum olarak Türkiye’nin orta noktasında olduğunu ve yatırımcıya avantaj sağladığını da anlatan Polat, “Yozgat kara yolu ağı olarak kuzeyin güneye, doğunun batıya bağlandığı kavşak noktasında yer alıyor. Fuat Oktay OSB’nin Kayseri’ye yakınlık avantajı var. Tren yolunun geçtiği bir OSB. Bozok OSB’miz de Çorum, Sivas kara yolu kavşağında havaalanına ve hızlı trene çok yakın. 5. yatırım teşvik bölgesinde yer alıyor. Biz kamu olarak Yozgatlılar olarak Yozgat için üretim yapacak, katma değer katacak, tüm iş insanlarımızın emrinde ve hizmetinde olduğumuzu her türlü desteği sağlayacağımızı belirtiyoruz. Hep beraber yatırımcılarımızı, iş insanlarımızı Yozgat’a yatırım yapmaya davet ediyoruz.” şeklinde konuştu.