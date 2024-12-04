Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Türkiye’nin 5. büyük takımı olmak istediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, ligin 14. haftasını en yakın rakibi Eyüpspor’un 6 puan önünde lider Galatasaray’ın ise 6 puan gerisinde 3. sırada tamamladı. Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur’da yedek ağırlıklı oyuncularla çıktığı 52 Orduspor FK maçını kaybederek elenen Samsunspor’da Futbol Direktörü Fuat Çapa, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine özel açıklamalarda bulundu. Çapa, transfer yasaklarına rağmen yakalanan başarı ve hedeflerden bahsetti.

“Kupadan erken ayrıldığımız için üzgünüz”

Türkiye Kupası’na erken veda ettikleri için üzgün olduklarına değinen Fuat Çapa, “Mağlup olmak hiçbir zaman iyi değildir. Biz her karşılaşmayı galip gelmek için oynuyoruz. Kupada beklediğimiz sonuç ve oyun olmadı. Kupa, az süre alan oyuncularımızı görme adına bundan sonraki süreçte bizim için önemli bir kulvardı. Maalesef oradan biraz erken ayrıldık. Bundan dolayı üzgünüz, elendiğimiz için. Bundan sonra da tamamen lige konsantre olacağız. Mücadele ettiğimiz Süper Lig’de kalan maçlarda en iyisini yapmaya çalışacağız” dedi.

“42 puana ulaşıp, önümüzdeki hedefe bakmak istiyoruz”

İlk hedeflerinin kümede kalma konusunda kendilerine yetecek 42 puanı toplamak olduğunu yineleyen Çapa, “İlk devrenin son 2 maçını üst üste deplasmanda oynayacağız. Eyüpspor’un ardından Sivas’ta devreyi kapatacağız. 2 maç da zorlu deplasmanda olacak. Ligde kolay karşılaşma yok. Her maça iyi konsantre olmuş şekilde hazırlanmak ve oynamak zorundayız. Ligin 2. devrelerinin daha zorlu geçtiğini tecrübelerimizden de biliyoruz. Bundan dolayı alacağımız puanlar ikinci devre önümüzü görmede yardımcı olacak. 42 puanı hangi süreçte yakalayacağız, o süreçten sonra hedef olarak önümüze ne koyacağız? Bunları görme adına önemli olacak. Hedefteki 42 puanı ne kadar erken yakalarsak o kadar erken hedefimizi belirlemiş oluruz. Avrupa kupalarına gitme konusunu konuşmak için çok erken. Maç maç gidip, ciddiyeti koruyup, hayalperest olmadan her maçı oynamak zorundayız. İkinci devre çok zor geçiyor. Alabildiğimiz kadar puanları alıp, ondan sonra önümüzü göreceğiz. Devre arasında kimler takviye yapacak, kimler ne yapacak, kimler ne hedef kovalayacak, kimler yapılanmaya gidecek onları öngörmek şu anda zor. Gidişata ve görüntüye göre de bizim birkaç takım haricinde diğer takımları sakatımız, cezalımız olmadığı zaman taraftarımızın katkısı ile bize inanılmaz güç veriyorlar. Fikstüre de baktığımızda ikinci devre kendi sahamızda oynayacağımız maçlarda alacağımız sonuçlar bizi belirli bir yerlere getirecektir. İlk hedefimiz küme düşme konusunda kendimizi sağlama alacağımız 42 puanı almak. 20. ya da 25. hafta mı olur bilmiyorum ama öncelikle 42 puana ulaşıp, öyle önümüze bakmak istiyoruz” diye konuştu.

“Türkiye’nin 5. büyük takımı olmak istiyoruz”

Herkes tarafından ilk 5 arasında sayılan takımlar arasında yer almak istediklerine ve planlamaları bu doğrultuda yaptıklarına dikkat çeken Futbol Direktörü Çapa, “Dünyanın tüm liglerinde geçmiş yıllarda şampiyonluk yaşamış takımlar her zaman ilk 4-5 sırada yazılır. İlk 5 sıraya zaman zaman değişik takımlar girebilir. Biz Türkiye’nin gelecekte 5. büyük takımı olmak istiyoruz. Büyük takım, sadece şampiyon olarak olunmuyor. 5. büyük takım olmaktaki hedefimiz kalıcı olarak ilk 5’e oynayan takımlardan birisi olmak istiyoruz. Başkanımızın hedefi de bu doğrultuda. Belirli bir süre o ilk 5’te her zaman kaldığımız zaman, süreklilik kazandığı zaman değişik hedefler koyabiliriz. Öncelikle bizim birkaç sezon üst üste ilk 5’te kalmamız gerekiyor. Bu sezon başında nasıl herkes sıralamayı Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor diye sayılıyorsa, bizim de Samsunspor olarak 4 takımdan sonra diğer kulüpler ve camialar tarafından Samsunspor’u sayması durumunda ‘Beşinci büyük takım Samsunspor’ diyebiliriz. Şampiyonluk bir takımın büyüklüğünü belirtmez. Camia da başka bir şey. Camiaların büyüklüğü sıralansa mutlaka ilk 5 içerisinde yer alırız, bunda sıkıntı yok” ifadelerini kullandı.

“Başarı ne kadar erken gelirse, işimiz o kadar kolay olur”

Takımın planlanan süreden önce Avrupa kupalarına gitme durumunu da değerlendiren Çapa, “Bazı şeyleri tabii ki planlıyoruz. Bazen önünüze engeller çıkar ve planladığınız şeyleri planlanan süreçte gerçekleştiremezsiniz. Bazen de beklemediğiniz anlarda yolunuz açılır ve beklemediğiniz süreçte hedefe ulaşabilirsiniz. Biz böyle bir süreci de yakalayabilirsek de ‘Bunu bu süreç içerisinde planlamamıştık, olmasın’ demeyiz. Ne kadar erken gerçekleştirebilirsek, bizim işimiz de o kadar kolay gerçekleşir” şeklinde konuştu.