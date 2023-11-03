Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, acil olarak maç kazanmaları gerektiğini ve milli takım arasına kadar yapacakları 3 maçtan maksimum puanı çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig’de 9 maçta topladığı 2 puan ile son sırada yer alan Samsunspor, ligin 11. haftasında 4 Kasım Cumartesi günü A. Hatayspor’u ağırlayacak. Ligde galip gelemeyen tek takım olan Samsunspor, 11 yıl sonra ilk kez Süper Lig’de 3 puanla tanışmak istiyor. 3 hafta önce Samsunspor’da Futbol Direktörü olarak göreve başlayan Fuat Çapa, takımın son durumu hakkında bilgi verdi.

“Maç kazandıkça rüzgarın yönünü değiştirebilirsiniz”

Galibiyet serisi ile takımdaki olumsuz havayı dağıtmayı planladıklarını ifade eden Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, “Önemli bir haftaya giriyoruz. İlk olarak Hatayspor ile sahamızda karşılaşacağız. Ardından yarıda kalan İstanbulspor ve Pendikspor ile oynayacağız. Milli takım arasına kadar direkt rakibimiz olan 3 ekiple karşılaşacağız. Maç kazandıkça rüzgarın yönünü değiştirebilirsiniz. Bunun içinde maç kazanıp, puanlara ihtiyacımız var. Bunun bilincindeyiz. Önemli olan; özellikle bu haftayla birlikte güzel puanlar alıp, karşılaşmaları iyi neticelerle tamamlamak. Şehrin büyük bir beklentisi ve özlemi var. Taraftarların umudunu tekrar yeşertmemiz için Hatayspor maçını güzel bir şekilde sonuçlandırmamız gerekiyor” dedi.

“Adaptasyon süreci bizde biraz fazla zaman aldı”

Takımdaki adaptasyon sürecinin beklenenden uzun sürdüğünü dile getiren Çapa, “Mevcut oyuncularımıza güvenmek zorundayız. Bireysel anlamda kadromuzdaki oyunculara bakıldığında geldiği ligler, milli takım performansları hafife alınacak durumlar değil. Sezon başından gelen bazı aksaklıklar var. Onu da gidermek için hocamız saha içinde biz de saha dışında çalışıyoruz. Championship’ten, Bundesliga’dan birçok önemli ligden gelen çok sayıda oyuncumuz var. Türkiye ligi kolay bir lig değil. Bir adaptasyon süreci var. Bu süreç bizde biraz fazla zaman aldı. Alacağımız galibiyetlerle oyuncuların kendilerine olan özgüvenini kazandırıp, biran önce taraftarları umutlandırıp, çıkışa geçmemiz lazım” diye konuştu.

“Aidiyet duygusunu arttırmaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz”

Saha içinin yanı sıra saha dışında da futbolcular ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini vurgulayan Fuat Çapa, “Sezon içerisinde futbol direktörü gibi bir göreve başlamak çok kolay bir süreç değil. Çünkü planlamada ve yapılanmada yoksunuz. Mevcut olan ortamın içerisine geliyorsunuz ve mevcut olan ortamın içerisinde katkı sağlamaya çalışıyorsunuz. Saha içi tamamen hocanın alanı. Saha dışında organizasyon ve oyuncularla ilgilenme konusunda da fazla mesai yapıyoruz. Geleli 3 hafta oldu ve 3 haftadır neredeyse tesisten dışarı çıkmadım. Sürekli tesiste veya dışarıda oyuncularla görüşüyoruz. Bazen gruplar halinde oyuncularla konuşup, şehri ve takımı anlatıyoruz. Şu anda Samsun’a olan aidiyet duygusunu arttırmaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Çok sayıda yeni oyuncu geldi. Bu da çok kolay değil” şeklinde konuştu.

“Analiz departmanının yeterli çalıştığını düşünüyorum”

Oynanan 9 maçtaki kötü gidişin analiz departmanının analizlerine bağlanmaması gerektiğini de söyleyen Futbol Direktörü Çapa, “Analiz departmanındaki hocalarımız analizlerini yapıp, hocamıza sunuyorlar. Hocamız da bu verileri oyuncular ile paylaşıyor. Analiz departmanının yeterli çalıştığını düşünüyorum. Emre Bayraktar hoca ile ben de teknik direktörken çalıştım. Bizde kurulu olan sistem, şu anda çoğu kulüpte olmayan bir sistem. Oralarla ilgili bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Şu anda takımızda çok sayıda ‘yeni’ var. Oyuncularımız yeni, hocamız yeni ve sonuçta bir adaptasyon süreci var. Hocamız 3 haftalık gözlemle süresi olduğunu söylemişti. Hocamız da artık oyuncuları gözlemledi ve daha yakından tanıyor. Kulübü ve şehri de daha iyi tanıyan hocamız, bundan sonra da ona göre kararlar alacağını bana bildirdi” ifadelerini kullandı.