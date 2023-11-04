Antalya’da düzenlenen Yörex 12. yöresel ürünler fuarında en çok ilgi Düzce standı oldu.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Erdoğan Bıyık, Yörex 2023 fuarını değerlendirdi. Düzce olarak bu yıl geniş bir katılım sağladıklarını işaret eden Erdoğan Bıyık, "Odamız koordinasyonunda oluşturulan standımıza, başta Valiliğimiz ve Düzce Belediyemiz olmak üzere resmi kurumlar, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla Düzce’nin coğrafi işaretli ürünleri ve ilimizin zengin turizm değerlerini tanıtma fırsatı bulduk. Düzce standımıza gerçekten çok yoğun ilgi gösterildi" dedi.

Önümüzdeki yıllarda daha geniş katılım sağlamayı hedeflediklerini belirten Bıyık, "Türkiye’nin ulusal ve uluslararası arenada yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerinin tanıtım vitrini olan fuarda, Düzce’nin tüm renkleri bir arada tanıtıldı. Çilimli siyah pirinci, Konuralp pirinci, Konuralp pilavı, Kestane balı, Akçakoca’nın sarı fındığı, Melengücceği tatlısı, Mancarlı pidesi, Düzce’nin şırası, kuzu kestanesi, köftesi, acıkası, kestane kabağı, şekerkamışı pekmezi gibi coğrafi işaretli ve yöresel ürünlerin yanı sıra somut olmayan kültürel miras değerlerimiz ve el sanatları ürünlerimiz de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu" diye konuştu.

Erdoğan Bıyık, başta TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoglu ve Düzce Valisi Selçuk Aslan olmak üzere tüm yerel yönetimlere, resmi kurum ve kuruluşlara, üniversite yönetimine teşekkür etti.