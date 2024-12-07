Düzce Belediyesi, Fuar İzmir’de düzenlenen ve binlerce sektör temsilcisini buluşturan 18. Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi’nde turizm, ticaret temsilcileri ile ziyaretçileri ağırlamaya devam ediyor. Fuara birbirinden önemli isimler gelirken Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü de konuklarla bizzat ilgilendi.

Düzce Belediyesi’nin katılımcı olarak yer aldığı ve Batı Karadeniz Kalkınma Birliği (BAKAB) ile ortak kurulan stantta turizm, ticaret, gastronomi gibi potansiyellerin katılımcılarla paylaşıldığı İzmir Fuarı devam ediyor. Fuarın ilk gününden itibaren ziyaretçi akınına uğrayan Düzce standında Başkan Faruk Özlü konuklarla bizzat ilgilendi. Standı ziyaret eden isimler arasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ ve Dokuz Eylül Üniversitesi Eski Rektörü, Büyükelçi Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar ile çok sayıda bürokrat, turizm acente sahibi ile ticaret sektörünün temsilcileri yer aldı.

Başkan Özlü ziyaretçileri Düzce’ye davet etti

Başkan Özlü, fuarı ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’a farklı konularda yapılan çalışmaları kendisine aktardı. Fuara ilişkin görüşlerini paylaşan Faruk Özlü; “Düzce’mizdeki turizm faaliyetlerini tetiklemek maksadıyla çalışıyoruz. Biliyorsunuz bu maksatla daha önce Düzce Beltur A.Ş. şirketini kurduk. Bu şirketle Düzce’deki turizm faaliyetlerine öncülük etmeye çalışıyoruz. Bunlardan birisi de fuarlara katılım konusudur. İzmir Turizm Fuarı’na her yıl olduğu gibi bu yıl da katılıyoruz. Bu fuarda elimizden geldiğince şehrimizin turizm potansiyelini tanıtmaya çalışıyoruz. Düzce’yi herkes ziyaret etmelidir, keşfetmelidir. Turizm alanlarında saklı bir şehir varsa orası Düzce’dir” dedi.

18. Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi’nin öneminden bahseden Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık da, fuara destek verdiklerini aktararak; “İzmir Fuarı en önemli fuarlardan bir tanesi. Biz de bu fuara BAKAB’ın çatısı altında katıldık. Düzce TSO olarak Düzce’nin turizm potansiyelini bütün ziyaretçilere tanıtma fırsatı bulduk. İyi bir fuar organizasyonu oldu. İnşallah gelecek fuarlarda da Düzce Belediyesi ile birlikte güzel işler çıkaracağımıza inanıyoruz” ifadelerinde bulundu.

Fuar İzmir’de 7 Aralık Cumartesi günü de açık olacak Düzce standı, ziyaretçileri ağırlamaya devam edecek.