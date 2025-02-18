Fuarlar kenti İzmir, 20-23 Şubat tarihleri arasında iki fuara ev sahipliği yapacak. Makine ve üretim sektörlerini bir araya getiren IMATECH- 3. Endüstriyel Üretim Teknolojileri Fuarı 20 Şubat’ta, optik sektöründeki en son teknolojik gelişmelerin ve ürünlerin sergilendiği Optic World İzmir – 2. Optik, Gözlük, Oftalmoloji ve Teknolojileri Fuarı ise 21 Şubat’ta Fuar İzmir’de kapılarını açacak.İZMİR (İGFA) - Fuarlar kenti İzmir, 20 – 23 Şubat tarihlerinde iki fuara ev sahipliği yapacak. Makine ve üretim sektörlerini bir araya getiren IMATECH- 3. Endüstriyel Üretim Teknolojileri Fuarı 20 Şubat’ta, optik sektöründeki en son teknolojik gelişmelerin ve ürünlerin sergilendiği Optic World İzmir – 2. Optik, Gözlük, Oftalmoloji ve Teknolojileri Fuarı ise 21 Şubat’ta Fuar İzmir’de kapılarını açacak.

MAKİNE SEKTÖRÜ İZMİR’DE BULUŞUYOR

IMATECH-Endüstriyel Üretim Teknolojileri Fuarı, bu yıl 20-23 Şubat tarihlerinde üçüncü kez ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuar; endüstriyel üretim teknolojilerinde yenilikleri keşfetmek, uluslararası iş birliklerini güçlendirmek ve sektördeki son gelişmeleri takip etmek isteyen tüm profesyonelleri İzmir’de bir araya getirecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ ve İzgi Fuarcılık organizatörlüğünde, 4M Fuarcılık iş birliğinde düzenlenen fuarda takım tezgâhları, CNC ve lazer makineleri, endüstriyel robotlar, kaynak teknolojileri, markalama, otomasyon sistemleri gibi geniş bir ürün yelpazesiyle birçok farklı alandan geleceğin fabrikaları için ihtiyaç duyulan tüm endüstriyel sistemler bir arada sunulacak. İkili görüşmeler ile ticari anlaşmalara imza atılacak fuarda çok sayıda makinenin satışının da gerçekleştirilmesi bekleniyor. IMATECH’e bu yıl Bosna Hersek Ticaret Odası, Kosova İş Adamları Derneği ve Sırbistan Užice Ticaret Odası ile yapılan iş birlikleriyle bu bölgelerden önemli alım heyetleri gelecek. Fuar’a ayrıca Bosna Hersek, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, İran, Kuveyt, Kosova, Mısır, Moldova, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Suudi Arabistan ve Ukrayna gibi ülkelerden yoğun bir profesyonel ziyaretçi katılımı bekleniyor. Fuarı geçtiğimiz yıl 63 ülkeden 12 bin 350’si yerli, bin 730’u yabancı toplam 14 bin 80 kişi ziyaret etmişti.

OPTİK SEKTÖRÜNÜN GÖZÜ BU FUARDA

21 Şubat tarihinde ise İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından sektörün desteğiyle Fuar İzmir’de Optic World İzmir- 2. Optik, Gözlük, Oftalmoloji ve Teknolojileri Fuarı açılacak. Geçtiğimiz yıl tamamı sektör profesyonellerinden oluşan 5 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayarak büyük ilgi gören fuar, 23 Şubat tarihine kadar sadece profesyonel ziyaretçilere açık olacak. Fuarda, sektördeki en yeni ürünler, aksesuarlar ve ekipmanlar ile görme kalitesini artırmak ve estetik ihtiyaçlara yanıt verebilmek için geliştirilen yeni teknolojiler sergilenecek. 6 bin metrekare alanda yapılacak fuar İzmir’in yanı sıra İstanbul, Antalya, Balıkesir, Manisa ve Yozgat’tan toplam 56 yerli katılımcıyı ağırlayacak. Ayrıca Almanya, Azerbaycan, Bosna Hersek, Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Irak, İran, Kosova ve Mısır gibi ülkelerden 100’ün üzerinde yabancı satın alma yetkilisi de fuarı ziyaret edecek.

SEKTÖRÜN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLIYOR

OPTİC World İzmir, optik sektöründeki son teknolojik gelişmeleri takip etmek, yeni iş birlikleri kurmak ve uluslararası rekabette güç kazanmak isteyen sektör profesyonelleri için önemli bir platform oluşturuyor. Optik sektörüne olan talebin artması ve gözlük kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte bu fuar sektörün gelişimine hız kazandırmayı hedefliyor. OPTİC World İzmir, üreticilerden distribütörlere, perakende mağaza zincirlerinden sektör çalışanlarına kadar geniş bir ziyaretçi kitlesini bir araya getirerek yeni iş ortaklıklarına zemin hazırlayacak. Aynı zamanda, Türkiye optik sektörünün uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmayı ve yeni ürünlere erişimi kolaylaştırmayı amaçlıyor.