Fırat Üniversitesi (FÜ), URAP sonuçlarına göre son dört yıl içerisinde başarı sıralamasını 7 basamak birden yükselterek Türkiye’nin en iyi 17. üniversitesi oldu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulan ve yükseköğretim kurumlarını çeşitli akademik ölçütlere göre değerlendiren bir kuruluş olan URAP (University Ranking by Academic Performance) tarafından yapılan 2024-2025 Türkiye sıralaması açıklandı. 2020-2021 Türkiye sıralamasında 24. sırada yer alan ve her yıl üzerine katarak ilerleyen FÜ, 2024-2025 Türkiye sıralamasında 17. sırada yer alma başarısı gösterdi. FÜ, URAP verilerine göre son 4 yıl içerisinde 7 basamak birden yükseldi. FÜ devlet üniversiteleri arasında 14. sırada yer alırken Tıp fakültesi bulunan üniversiteler arasında 12. sırada yer aldı.

URAP’ın açıkladığı sıralamada ilk 14’e giren devlet üniversitelerinin bulunduğu şehirler bazında inceleme yapıldığında da listeye 7 şehrin girdiği görüldü. İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Kayseri, Erzurum ve Elazığ’da bulunan üniversiteler ilk 15 arasında yer aldı. Elazığ ilk 15 listesine girebilen büyükşehir olmayan tek il oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, “FÜ olarak, son dört yılda URAP sıralamasında 7 basamak birden yükselerek Türkiye’nin en iyi 17. üniversitesi olma başarısını elde etmiş bulunmaktayız. Bu başarı, akademik kadromuzun özverili çalışmaları, öğrencilerimizin üstün gayretleri ve üniversitemize duyulan güvenin bir yansımasıdır. Devlet üniversiteleri arasında 14., tıp fakültesi bulunan üniversiteler arasında ise 12. sırada yer almak, akademik ve bilimsel çalışmalarımızın kalitesini bir kez daha ortaya koymuştur. Özellikle, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerin ardından Elazığ gibi büyükşehir olmayan bir il olarak ilk 15’e girmeyi başarmak bizler için gurur verici bir gelişmedir. Bu durum, bölgemizin eğitim ve bilim alanında geldiği noktanın da somut bir göstergesidir. Önümüzdeki yıllarda da hem akademik başarılarımızı sürdürecek hem de eğitim kalitemizi daha ileriye taşıyarak, Türkiye’de ve uluslararası alanda daha üst sıralara yükselmeyi hedefleyeceğiz. Bu başarıda emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize ve bizi destekleyen tüm paydaşlarımıza gönülden teşekkür ederim” dedi.