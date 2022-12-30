1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı çerçevesinde 2022 yılı 2. döneminde Fırat Üniversitesi (FÜ) öğretim üyeleri tarafından hazırlanan 3 adet proje, bilimsel değerlendirme sonucu başarılı bulunarak desteklenmeye hak kazandı.

1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı çerçevesinde 2022 yılı 2. döneminde Fırat Üniversitesi (FÜ) öğretim üyeleri tarafından hazırlanan 3 adet proje, bilimsel değerlendirme sonucu başarılı bulunarak desteklenmeye hak kazandı.

FÜ’de ‘1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı’ çerçevesinde 2022 yılı 2. döneminde öğretim üyeleri tarafından hazırlanan 3 adet TÜBİTAK 1001 projesi bilimsel değerlendirme sonucu başarılı bulunarak desteklenmeye hak kazandı. TUBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazanılan projelerin ’Farklı Lactobacillus Spp. Suşlarından Edilen Liyofilize Postbiyotiklerin İnVitro Karakterizasyonu, Yenilebilir Film Üretimi ve Kaşar Peynirinde Kullanım Olanaklarının Araştırılması’ başlıklı proje, ’Babesia Ovis Spherical Body Protein 4 (Sbp4)’ün Tanımlanması ve Antijenik Potansiyelinin Araştırılması’ başlıklı proje ve ’Üniversite Öğrencileri için E-Spor Dersi Öğretim Programının Geliştirilmesi, Uygulanması ve Değerlendirilmesi’ başlıklı projesi olarak açıklandı.

Başarılarından dolayı proje yürütücülerini ve ekiplerini tebrik eden FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, "Fırat Üniversitesi Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde en fazla projesi kabul edilen iki üniversiteden birisidir. Kabul edilen projelere baktığımızda bu dönem de yine farklı alanlarda projelerin kabul edildiğini görüyoruz. Geçen proje döneminde de farklı alanlarda projeler kabul edilmişti. Özellikle farklı alanlarda projelerin kabul edilmesi önemli ve memnuniyet vericidir. Kabul edilen projelerle birlikte üniversitemize bütçe aktarımı söz konusu olacak. Hedefimiz 2023 yılında çok daha fazla projenin kabul edilmesidir” dedi.