Fırat Üniversitesi tarafından öğrencilere Elazığ’ın tarihi ve turistik bölgelerini tanıtmak amacıyla başlatılan gezi etkinlikleri çerçevesinde 450 öğrenci Harput’u gezdi.

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından Elazığ Belediyesinin destekleriyle cumhuriyetin 100. yılında tarihe yolculuk ‘Harput’ gezisi etkinliği gerçekleştirildi. Harput gezisine Fırat Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Sinan Akpınar, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Öğr. Gör. Furkan Dilaver ve Fırat Üniversitesinde eğitim gören 450 öğrenci katıldı. Öğrencileri Harput Mahalle Muhtarı Zülküf Demirpolat karşılayarak Harput’la ilgili bilgiler verdi.

Geziye katılan öğrenciler, minaresi Pisa Kulesinden daha eğri olan Ulu Camiyi, harcında süt kullanıldığı rivayeti olan Harput Kalesini, Şefik Gül Kültür Evini, Musiki Müzesini, Fincan Müzesini, Hoca Hasan Hamamını, cam seyir terasını ve Basın Müzesini gezdi.

Elazığ’ın tarihi ve turistik değerlerini öğrencilere tanıtmak ve aynı zamanda öğrencilerin moral ve motivasyonlarını da sağlamak amacıyla gerçekleştirilen gezide üniversite öğrencileri Harput’u oldukça beğendi.

Geziyle ilgili açıklama yapan Fırat Üniversitesi öğrencileri Harput’u çok beğendiklerini, tarihi yerleri görmekten dolayı oldukça mutlu olduklarını söyleyerek düzenlenen gezi nedeniyle Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş’a ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na teşekkür etti.