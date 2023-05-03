Fırat Üniversitesi (FÜ), İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı’ndan (ISIF) 3 ödülle döndü.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali çerçevesinde düzenlenen ISIF 2023’ten FÜ, 3 madalya ile döndü. Prof. Dr. Ömür Aydoğmuş ve Prof. Dr. Muhammed Fatih Talu’nun “Robot Assisted Frameless Steroactic Brain Biopsy System“ adlı patenti altın madalya alırken, diğerleri gümüş ve bronz oldu.

Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, “Başarılarından ötürü buluş sahibi akademisyenlerimizi kutluyorum. Yerli ve milli teknolojilerin gelişimine ve bunun ekonomimize katma değer olarak yansıması adına FÜ olarak her türlü desteği sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu konuda gecesini gündüzüne katarak özveri ile çalışan akademisyenlerimizi, öğrencilerimizi ve Fırat Teknokent çalışanlarını tebrik ediyorum” dedi.