Elazığ’da Fırat Üniversitesi (FÜ) ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

FÜ ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında öğrencilerin akademik takvim içerisindeki uygulamalı derslerine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı. Rektörlük makamında düzenlenen imza törenine, Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ve İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat katıldı.

FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, imzalanan protokolün her iki tarafa da hayırlı olmasını dileyerek, yapılan protokolün hedefinin tıp ve sağlık eğitimi dinamiklerine katkı sağlamak olduğunu belirtti.