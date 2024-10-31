Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesinde Meme Kanseri Farkındalık ve Bilinçlendirme Ayı dolayısıyla stant açıldı.

Elazığ’da Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi hemşirelik bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından meme kanseri standı açıldı. Hastane poliklinik girişinde her yıl ekim ayında düzenlenen meme kanseri farkındalığı için açılan stantta vatandaşlara pembe kurdele takılarak taramalar yapıldı.

Etkinlikte konuşan Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi hemşirelik bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Pınar Soylar, ’’Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi hemşirelik bölümü olarak her yıl ekim ayında düzenlenen meme kanseri farkındalık etkinliği için Fırat Üniversitesi Hastanesindeyiz. Hastanemize teşhis için gelen vatandaşlarımıza kurdele takarak taramalar yaptık” dedi.