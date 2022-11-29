Fırat Üniversitesi (FÜ), ‘Dünyanın En İyi Üniversiteleri’ sıralamasında 2 basamak yükseliş göstererek Türkiye’de 13’üncü dünyada ise 1034’üncü oldu.

Fırat Üniversitesi (FÜ), ‘Dünyanın En İyi Üniversiteleri’ sıralamasında 2 basamak yükseliş göstererek Türkiye’de 13’üncü dünyada ise 1034’üncü oldu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü URAP (University Ranking by Academic Performance) Laboratuvarı’nda yürütülen çalışmalar sonucunda üniversitelerin 2022-2023 genel sıralaması belli oldu. FÜ, açıklanan 2022-2023 verilerine göre Türkiye’de 208 üniversite arasında 13’üncü olurken, dünya genelinde değerlendirmeye alınan 3 bin üniversite arasında ise 1034’üncü oldu.

FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, elde edilen başarıdan dolayı emeği geçenlere teşekkür ederek, “Açıklanan dünya sıralamaları listesinde geçen yıl 15’inci sırada bulunurken bu yıl 13’üncü sıraya yükselme başarısını ortaya koyduk. Gelecek süreçteki hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Açıklanan her sıralamada üniversitemizin seviyesinin bir basamak daha yükselmesi için gayret gösteren tüm akademik ve idari personellerimizle öğrencilerimize yürekten teşekkür ediyorum” dedi.