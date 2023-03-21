Sunulan 232 proje önerisinden 133 tanesi kabul edilen Fırat Üniversitesi (FÜ), 2209-A projelerinde Türkiye’de 4’üncü oldu.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen ‘2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı’ 2022/2 dönemi çerçevesinde yapılan başvuruların destek sonuçları açıklandı. FÜ öğrencileri ve danışman hocaları tarafından 2209-A programına sunulan 232 proje önerisinden 133 tanesi kabul edilerek, 2209-A projelerinde Türkiye’de 4’üncü oldu.

Geçtiğimiz yıl Türkiye’de projesi en fazla kabul edilen üniversiteler sıralamasında 7’inci olan FÜ bu yıl Türkiye’de 4’üncü olarak başarı sıralamasında yükselişine devam etti.

FÜ’nün 2209-A projelerinde zirvede olduğunu dile getiren Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, “Projesi en çok kabul edilen üniversiteler sıralamasında geçen yıl 7’inci sırada yer alıyorduk. Bu yıl sıralamada yükseliş göstererek 4’üncü sıraya yerleştik. Bu büyük başarıyı göstererek Türkiye’de dördüncüsü olmamızı sağlayan başta öğrencilerimiz olmak üzere, danışmanlık yapan hocalarımızı tebrik ediyorum” dedi.