Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fiziktedavi ve Rehabilitasyon (FTR) Fakültesi’nin öğrencilere yönelik düzenlediği ‘Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda İş ve Kariyer Olanakları’ adlı etkinlik ile sektörün duayen isimlerini öğrencilerle bir araya getirdi.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi’nde Cumhuriyetimizin 100. yılı ve 62. Meslek yılında Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda İş ve Kariyer Olanakları adlı seminerde birçok farklı alanda çalışan fizyoterapistlerce mesleki kariyer olanakları öğrencilerle paylaşıldı.

Doç. Dr. Orçin Telli Atalay (PAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi Öğretim Üyesi), Fzt. Nuri Üçler (Türkiye Fizyoterapistler Derneği Denizli Bölge Sorumlusu), Fzt. Nezahat Akın (Türkiye Fizyoterapistler Derneği Denizli İl Temsilcisi), Dr. Fzt. Özge Karadeniz Yenilmez (Özel İlk Yankı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi), Fzt. Özge Çakır (Merkezefendi Belediyesi Alzheimer Yaşam Merkezi Müdürü), Uzm. Fzt İbrahim Bulut (Ata Ortopedi), Fzt. Andaç Demiröz (Nobel Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Baş Fizyoterapisti, Klinik House Sağlıklı Yaşam Merkezi Kurucu Ortağı), Spor Fizyoterapisti Hakkı Sandıkçılar’ın (Gençlik ve Spor Bakanlığı, Denizli İl Müdürlüğü) konuşmacı olarak yer aldığı seminere Dekan Prof. Dr. Ummuhan Baş Aslan, dekan yardımcıları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşma yapan FTR Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ummuhan Baş Arslan “Sevgili öğrencilerimiz hepiniz çok yakında aramıza katılacaksınız. Hangi alanlarda çalışabilirim, geleceğime nasıl yön verebilirim sorusuna cevap bulabilmek için buradasınız. Farklı sektörlerde çalışan fizyoterapist arkadaşlarımdan edineceğiniz bilgiler, umarım sizin için ilham verici olur. Güzel bir etkinlik olmasını diliyorum.” dedi.

Konuk konuşmacıların kariyer deneyimlerini ve sektörle ilgili değişimlerini ve gelişimlerini paylaştığı etkinliğin sonunda Dekan Prof. Dr. Ummuhan Baş Aslan konuşmacılara teşekkür belgesi takdim etti.