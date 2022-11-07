Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda Pendikspor’u ağırlayacak olan FTA Antalyaspor, hazırlıklarına başladı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda Pendikspor’u ağırlayacak olan FTA Antalyaspor, hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında sahasında Fatih Karagümrük’ü 4-2 yenerek morallerin yükseldiği FTA Antalyaspor, ara vermeden çarşamba günü oynanacak kupa maçının hazırlıklarına başladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’ndeki antrenmanda Karagümrük karşısında ilk on birde forma giyen oyuncular yenileme antrenmanı yaptı. Diğer grup ise sahada Teknik Direktör Nuri Şahin gözetiminde çalıştı. Kırmızı-beyazlıların ısınma ile başlayan antrenmanı pas ve taktiksel çalışma ile devam etti. Antrenman, Nuri Şahin’in de yer aldığı dar alan oyunu ile sona erdi. Günün kazananları beyaz yelekli takım oldu. Ziraat Türkiye Kupası’nın 4. Eleme Turu’nda FTA Antalyaspor çarşamba günü saat 17.00’da Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Pendikspor’u ağırlayacak. Güney ekibi yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.