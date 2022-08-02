2. etap kamp çalışmasını Almanya’da gerçekleştiren Antalyaspor, burada 3 hazırlık maçı oynamıştı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’ndeki fitness salonunda kuvvet çalışan kırmızı-beyazlılar, akşam antrenmanını sahada Futbol Sorumlusu Nuri Şahin idaresinde gerçekleştirecek. Salonda dayanıklılık ve kuvvet depolayan Antalya temsilcisi, sahada ise taktik ağırlıklı çalışma yapacak.

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