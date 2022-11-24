Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolunda ilerleyen hafif ticari araç sürücüsü, yoldaki diğer araçları art arda makas atarak geçti. Yoğun trafiğe rağmen defalarca makas atan sürücü hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolunda ilerleyen hafif ticari araç sürücüsü, yoldaki diğer araçları art arda makas atarak geçti. Yoğun trafiğe rağmen defalarca makas atan sürücü hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Fatih sultan Mehmet Köprüsü yolunda Anadolu’dan Avrupa’ya geçiş istikametinde hafif ticari araç ile ilerleyen bir sürücü, yoldaki diğer araçları art arda makaslar atarak geçti. Yoldaki yoğun araç trafiğine aldırış etmeyen sürücü defalarca makas atarak ne kendi canını ne de trafik güvenliğini önemsedi. Sürücünün art arda makas attığı anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.