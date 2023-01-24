Frutti Extra Final-Four’da, klasmanı lider tamamlayan Savoy Marmara, ikinci Koopspor, üçüncü Girne Amerikan Üniversitesi ve Caesar G. Birliği’nin karşılaştığı maçların sonuçlarına göre 25 Ocak Çarşamba akşamı 19.00’da oynanacak kupa maçının finalistleri belli oldu. Caesar GençlerBirliği ile Koopspor’un karşı karşıya geleceği Frutti Extra Final Four final maçının, KKTC’li basketbol severlerin yoğun ilgisine sahne olacağı bekleniyor.

A Milli Voleybol takımlarının maç programı belli oldu

A Milli Voleybol takımlarının maç programı belli oldu

Farklı branşlardaki sponsorluklarıyla Türk sporuna katkı sağlayan Uludağ İçecek A.Ş., basketbolda Frutti Extra Bursaspor sponsorluğuyla başlayan yolculuğuna EuroLeague Basketbol Ligi resmi sponsorluğu, 7Days EuroCup sponsorluğu ve FIBA EuroBasket 2022 resmi sponsorluğundan sonra KKTC’deki Final Four sponsorluğunu da ekledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen ve PROLİG öncesi düzenlenen Açılış Kupası’nın Final-Four maçları Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda, Frutti Extra sponsorluğunda gerçekleşiyor.

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