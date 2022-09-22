Uludağ İçecek bünyesinde yer alan Frutti Extra markasının isim sponsorluğu ve desteğiyle her geçen sezon daha çok güçlenen, ING Basketbol Süper Ligi ve EuroCup’ta geçtiğimiz sezonlarda başarılarıyla adından sık sık söz ettiren Frutti Extra Bursaspor, bu sezon ikincisi gerçekleşen geleneksel Frutti Extra Cup’a da ev sahipliği yapıyor.

Uludağ İçecek bünyesinde yer alan Frutti Extra markasının isim sponsorluğu ve desteğiyle her geçen sezon daha çok güçlenen, ING Basketbol Süper Ligi ve EuroCup’ta geçtiğimiz sezonlarda başarılarıyla adından sık sık söz ettiren Frutti Extra Bursaspor, bu sezon ikincisi gerçekleşen geleneksel Frutti Extra Cup’a da ev sahipliği yapıyor.

Bursa Nilüfer Barış Spor Salonu’nda 24 Eylül’e kadar oynanacak turnuvada toplam 8 takım yer alıyor. Turnuvaya katılım sağlayan takımlar şunlar: Frutti Extra Bursaspor, Galatasaray Nef, Darüşşafaka ,Türk Telekom, Aliağa Petkim, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Onvo Büyükçekmece Basketbol, Yukatel Merkezefendi Belediye."

Pektimspor: 63 - Türk telekom: 59, Galatasaray: 78 - Merkezefendi Belediye: 76, Onvo Büyükçekmece Basketbol: 75 - Darüşşafaka: 72, Frutti Extra Bursaspor: 81 - Manisa Belediyesi: 78 şeklindeki ilk gün maç skorlarından sonra, bugünün müsabakaları saat 17.45’te Türk Telekom - Yukatel Merkezefendi ve saat 20.00’de Darüşşafaka - Manisa Belediyesi arasında oynanacak.

23 Eylül maç programı şöyle:

18.45 Aliağa Petkim - Galatasaray

19.00 Onvo Büyükçekmece Basket - Frutti Extra Bursaspor