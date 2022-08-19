Frutti Extra Bursaspor’dan ‘Geçmiş olsun Yiğitcan Saybir’ başlıklı açıklama şu şekilde: “A Milli Takımımızın Yunanistan ile oynadığı maçta sakatlanan oyuncumuz Yiğitcan Saybir’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Oyuncumuzun sağlık durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.”

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan’a mağlup oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan’a mağlup oldu

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