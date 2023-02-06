Frutti Extra Bursaspor, 7Days EuroCup’ta Çarşamba günü oynayacağı JL Bourg maçının hasılatının depremzedelere yollayacağını açıkladı.

Frutti Extra Bursaspor, 7Days EuroCup’ta Çarşamba günü oynayacağı JL Bourg maçının hasılatının depremzedelere yollayacağını açıkladı.

Frutti Extra Bursaspor’dan anlamlı bir hareket geldi. Yeşil-beyazlılar, çarşamba günü karşılaşacağı JL Bourg maçının hasılatını depremzedelere bağışlayacağını açıkladı. Tofaş Spor Salonu’nda saat 20.00’de başlayacak olan maçla ilgili olarak Frutti Extra Bursaspor’dan şu açıklama geldi: “Çarşamba günü 20.00’de JL Bourg ile evimizde oynayacağımız 7Days EuroCup maçının tüm bilet hasılatı depremzedelerimiz için bağışlanacaktır. Maç günü Tofaş Spor Salonu’na yardım toplama çadırı kurulacak olup, yardımlarınız depremzedelerimize ulaştırılacaktır.”