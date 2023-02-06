Frutti Extra Bursaspor, 7Days EuroCup’ta Çarşamba günü oynayacağı JL Bourg maçı Milli Yas kararı sonrası ertelendi.

Frutti Extra Bursaspor, 7Days EuroCup’ta Çarşamba günü oynayacağı JL Bourg maçı Milli Yas kararı sonrası ertelendi.

7Days EuroCup’ta Çarşamba günü Tofaş Spor Salonu’nda oynanacak olan Frutti Extra Bursaspor-JL Bourg maçı ertelendi. Bursa ekibinden yapılan açıklamada, “Çarşamba günü 20.00’de JL Bourg ile oynanması planlanan EuroCup müsabakası, ülkemizde yaşanan afet ve sonrasında alınan Milli Yas kararı sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir” ifadelerini kullandı.