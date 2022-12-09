Türkiye’nin ikinci Kapadokya’sı Afyonkarahisar’daki Frig Vadisi’nin tanıtılması ve bölgenin geliştirilmesi için hazırlanan 3,5 milyon TL’lik proje Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandı.

Türkiye’nin ikinci Kapadokya’sı Afyonkarahisar’daki Frig Vadisi’nin tanıtılması ve bölgenin geliştirilmesi için hazırlanan 3,5 milyon TL’lik proje Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandı.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Eskişehir ve Kütahya’yı da kapsayan Frig Vadisi’nin tanıtılması ve bölgenin geliştirilmesi için projenin onaylandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Vali Yiğitbaşı, yaptığı açıklamada, “Frig Vadisi’nin tanıtılması, bölgenin karşılama-tanıtım merkezi donatımı ve tefrişatının yapılması için geliştirilen 3,5 Milyon TL’lik proje Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kabul edilmiştir. Afyonkarahisarlı hemşehrilerimiz ve bölgemiz için hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.