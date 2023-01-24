Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, son yıllarda Kapadokya’ya alternatif olarak gösteriler Frig vadisindeki Ayazini’ye karşılama merkezi yapılması için hazırlanan projeyi inceledi.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, son yıllarda Kapadokya’ya alternatif olarak gösteriler Frig vadisindeki Ayazini’ye karşılama merkezi yapılması için hazırlanan projeyi inceledi.

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde bulunan Ayazini köyü baştan sona yenilenmiş ve tam bir antik kent görünümünü kazanmıştı. 3 bin yıllık mağaralar ve tarihi taş duvar evleri ile göz kamaştıran Ayazini, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmuştu. Ayazini köyünün turizme kazandırılmasının ardından yenilikler devam ediyor. Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Frigya Bölgesi için Ayazini’de yapılacak karşılama merkezi ile ilgili projeler hakkında hazırlanan sunumu dinledi.