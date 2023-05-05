Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı çerçevesinde BEBKA’ya sunulan ve ajans tarafından en başarılı projeler arasında gösterilen Frig Vadisi Ekolojik Köy Projesi’nin resmi açılışı, Hanilçesinin Gökçekuyu mahallesinde gerçekleştirilen törenle yapıldı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, Eskişehir Valiliği ve Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle, Han İlçesinde pilot köy olarak seçilen Gökçekuyu Mahallesinde, yöre çiftçisinin gelirinin arttırmak için ilgili alanda kırsal yaşamı sürdürülebilir kılmak hedefleniyor. 2022 yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı çerçevesinde BEBKA’ya (Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı) sunulan ve ajans tarafından en başarılı projeler arasında gösterilerek desteklenmeye hak kazanan Frig Vadisi Ekolojik Köy Projesi’nin resmi açılışı Han İlçesi- Gökçekuyu mahallesinde gerçekleştirilen törenle yapıldı.

5 yıllık yatırım planı çerçevesinde ise mandıra kurulumu, köyde üretilen her türlü bitki ve hayvansal ürünün işlenmesi ve paketlenmesi için gerekli olan tesislerin kurulumu gibi yatırım kalemleri için hedef köye 11 Milyon TL yatırım yapılması planlanıyor. Projeyle pilot köyde küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, hububat üretimi ve süt üretimi ile elde edilen gelir kalemleri ile 2022 yılında elde edilen yıllık 32 milyon TL gelirin, 2023 yılından itibaren eklenen tarım turizmi, küçükbaş hayvan sütünden peynir üretimi ve sözleşmeli lavanta üretimiyle 2027 yılı sonunda 4 katına çıkarılarak 120 milyon TL’ye çıkarılması hedefleniyor.

Tören, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, siyasi parti parti temsilcileri, milletvekili adayları, il-ilçe kurum amirleri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluş temsilcileri, kadın ve tarımsal kalkınma kooperatifi temsilcileri, çiftçiler ve projede görevli personelin katılımıyla gerçekleştirildi.