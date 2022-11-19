Dünyaca ünlü Meksikalı ressam Frida Kahlo’nun beğenmeyerek çöpe attığı otoportresi açık artırmada 8,63 milyon dolara satıldı.

Dünyaca ünlü Meksikalı ressam Frida Kahlo’nun beğenmeyerek çöpe attığı otoportresi açık artırmada 8,63 milyon dolara satıldı.

Frida Kahlo’nun 1933’te yaptığı ve beğenmediği için “Otoportre. Çok çirkin” (Autorretrato. Muy feo) adını verdiği ve ardından çöpe attığı eseri, geçtiğimiz perşembe günü New York’taki Christie’s müzayede evinde düzenlenen açık artırmada ismi açıklanmayan bir kişi tarafından satışa çıkarıldı. Frida’nın nadiren kullandığı fresk tekniği ile yaptığı ve 22,2 ile 27,3 santimetre boyutlarındaki otoportresi için satıştan önce 7 ila 10 milyon dolar arasında bir tahmini fiyat belirlendi ve eser 8,63 milyon dolara alıcı buldu.

Frida’nın çöpe attığı eseri, Lucienne Bloch adlı bir arkadaşının ziyaret sırasında bulduğu ve gizlice alarak müzayedede sattığı bildiriliyor.

Geçtiğimiz yıl Frida Kahlo’nun “Diego ve ben” adlı çalışması 34,9 milyon dolara alıcı bulmuştu. Eser sanatçının bugüne kadar en yüksek fiyata satılan resmi oldu.