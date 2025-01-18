Denizli’de park halinde frenleri boşalan kamyon, taksi durağına girdi.

Olay Denizli’nin Buldan İlçesi Dörteylül Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeyken frenleri boşalan kamyon kendi kendine hareket etti. İçerisinde sürücüsünde de olamadığı kamyonet kontrolsüz şekilde hızlanmaya başladı. Karşı tarafta bulunan taksi durağına çarparak duran kamyon taksi durağına büyük hasar verdi. Taksi durağının içerisinde oturan taksi şoförünün olaydan yara almadan kurtulması kamyon sahibine ve durak sahibine teselli kaynağı oldu. ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri olayla ilgili incele yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.