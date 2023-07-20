Samsun’da freni tutmadığı iddia edilen kepek yüklü tırın, yol kenarında park halindeki hafif ticari araca çarptığı kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolu Çınarlık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Bakar idaresindeki 55 AAG 177 plakalı tır yoldan çıkarak park halindeki Mustafa Danışmaz’a ait 19 ADV 325 plakalı hafif ticari araca çarpıp yola doğru savurdu. Kazada araç sürücüsü Mustafa Danışmaz (30) ile Emine Danışmaz (32) ve Haksız Danışmaz (81) yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastanelere kaldırıldı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mustafa Danışmaz’ın hayati tehlikesinin bulunduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Tır sürücüsü Mustafa Bakar, "Aracın frenine bastım tutmadı. Aracı sağa almaya çalıştım. O anda panikle aracın orada olduğunu göremedim. Vurduktan sonra araç ileride durdu" dedi.

Tır sürücüsü, Dikbıyık Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.