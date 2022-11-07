İlk değerlendirmelere göre otobüste 18 şahıs olduğu belirlenirken; 8 kişinin yaralandığı, 7 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

Ağrı’da 34 EG 1164 plakalı Van Yolu yolcu otobüsünün, Patnos istikametinden Tutak istikametine rampa aşağı seyir halindeyken freni patladı. Freni patlayan yolcu otobüsü, karşı şeritten gelen 2 kamyona süratli bir şekilde çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yolcu otobüsü ve 2 kamyon alev aldı.

Yolda tartıştıkları kuryeyi bıçakla katlettiler, kan donduran o anlar kameralara yansıdı

Yolda tartıştıkları kuryeyi bıçakla katlettiler, kan donduran o anlar kameralara yansıdı

Ağrı’nın Tutak ilçesinde freni patlayan yolcu otobüsü, karşı şeritten gelen 2 kamyonla çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.

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