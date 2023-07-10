Zonguldak’ta Milli Egemenlik Caddesi üzerinde freni patlayan otomobil, refüje çarparak durabildi. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki otomobilin freni patlayarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.