Amasra ilçesine bağlı Bozköy mevkiinde meydana gelen kazada kömür yüklü kamyon, freninin patlaması sonucu uçuruma devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsü sıkıştığı kabinden ekiplerce çıkarıldı. Sürücü kaza mahallindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bartın’da freni patlayan kömür yüklü kamyon devrildi. Sürücü sıkıştığı kamyon kabininden ekipler tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

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