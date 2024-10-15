Hatay’da fren sisteminde arıza oluşan kepçe 7 araca çarptı, kazada 8 kişi yaralandı. Freni patlayan kepçenin kontrolden çıktığı anlar kameraya yansıdı.

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Kaza, İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi’nde meydana geldi. Seyir halindeyken fren sistemi arızalanan kepçe, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Park halindeki araçlara çarpan kepçe, 7 araca zarar verdi. Kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kepçenin kontrolden çıkarak seyrettiği anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonrası savaş alanına dönen olay yerinden araçlar çekilerek yol trafiğine açıldı.

Kaynak: iha