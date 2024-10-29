Kayseri’nin Develi ilçesinde freni patlayan kömür yüklü kamyonetin bir araca çarptıktan sonra takla attığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüsü ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre; Tekir Caddesi üzerinde meydana gelen kazada; sürücüsünün ismi öğrenilmeyen idaresindeki 38 HU 047 plakalı kömür yüklü kamyonet, iddiaya göre freninin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıkarak önce 38 SZ 209 plakalı otomobile, ardından da bir binanın duvarına çarparak takla attı. Ortalığı savaş alanına çeviren kazada 1 kişi hayatını kaybederken yaralanan 1’i ağır 6 kişi de ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, meydana gelen kaza; çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde devrilen kamyonetin bir süre sürüklendiği ve vatandaşların yardıma koşması görülüyor.