Erzurum’un Tortum ilçesinde araç yüklü bir tır, freni patlaması sonucu 3 araca çarptı. Araçlara çarparak durabilen tırda yüklü olan araçlar ise kaza sonucu yola savruldu.

Erzurum’un Tortum ilçesinde araç yüklü bir tır, freni patlaması sonucu 3 araca çarptı. Araçlara çarparak durabilen tırda yüklü olan araçlar ise kaza sonucu yola savruldu.

Edinilen bilgilere göre kaza, Tortum’da dün akşam saatlerinde gerçekleşti. Araç yüklü olan tır, freni patlaması sonucu 3 araca çarparak durabildi. Kaza sonucu yaralılar olduğu bildirilirken, tırda bulunan araçlar ise yola savruldu. Olay yerine gelen polis ekipleri ise kaza ile ilgili soruşturma başlattı.