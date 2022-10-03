Edinilen bilgilere göre akşam üzeri Küçük Sanayi Sitesi’nde freni boşalan vinç, 16 PA179 ve 06 YPN 89 Plakalı araçlara çarparak durabildi. Kazada can kaybı yaşanmazken maddi hasarlar meydana geldi. Bandırma Emniyet personeli ise olayla ilgili soruşturma başlattı. Yol Kısa süreliğine kullanıma kapandı.

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