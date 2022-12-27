Kazada sürücü Mendeş ile araçta bulunan eşi Perihan Mendeş (56) hafif şekilde yaralanırken, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından önce Kürtün Devlet Hastanesine ardından da Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Evinden 750 kilometre uzakta trafik cezası yedi

Evinden 750 kilometre uzakta trafik cezası yedi

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Günyüzü köyünden Kürtün istikametine giden Tayyar Mendeş (59) yönetimindeki 28 AB 589 plakalı otomobil köyün çıkışında freni boşalınca kontrolden çıkarak şarampole çarpıp ters döndü.

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