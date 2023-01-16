Olay yerine gelen ambulanslarla Mut Devlet Hastanesine kaldırılan 4 yaralı tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre kaza, Karşıyaka Mahallesi Mezbane Sokak’ta meydana geldi. Veysel Süygün yönetimindeki 33 S 7035 plakalı öğrenci servisi, seyir halindeyken freni boşaldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis aracı yol kenarında bulunan toprak yığınına çarptı. Kazada, A.C. Ö. (16), B.K. (18), M.Ö. (16) ve H.K. (17) yaralandı.

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