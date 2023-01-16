Mersin’in Mut ilçesinde, freni boşalan öğrenci servisi toprak yığınına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Mersin’in Mut ilçesinde, freni boşalan öğrenci servisi toprak yığınına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre kaza, Karşıyaka Mahallesi Mezbane Sokak’ta meydana geldi. Veysel Süygün yönetimindeki 33 S 7035 plakalı öğrenci servisi, seyir halindeyken freni boşaldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis aracı yol kenarında bulunan toprak yığınına çarptı. Kazada, A.C. Ö. (16), B.K. (18), M.Ö. (16) ve H.K. (17) yaralandı.
Olay yerine gelen ambulanslarla Mut Devlet Hastanesine kaldırılan 4 yaralı tedavi altına alındı.
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