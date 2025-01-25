Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde freni boşalarak kontrolden çıkan midibüs, önce park halindeki iki otomobile çarptı ardından da apartman boşluğuna düştü. Kazada midibüste bulunan 4 kişiden 2’si yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kepez Mahallesi Sarıkorkmaz Mahallesi’nde yaşandı. Erdal K. idaresindeki 67 AED 738 plakalı midibüs, iddialara göre freninin boşalması üzerine önce park halindeki 10 AD 104 plakalı araca ardından da 34 FBL 179 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle midibüs apartman boşluğuna düştü. Sürücü Erdal K.’nin ailesinin bulunduğu midibüsteki 4 kişiden 2’si yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza yeri adeta savaş alanına dönerken kazaya karışan araçlarda da maddi hasar meydana geldi.

Ekiplerin güvenlik önlemi aldığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.